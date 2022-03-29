В Лангепасе экс-полицейских будут судить за взятку

В Лангепасе будут судить двух недобросовестных бывших сотрудников полиции. Они скрывали виновных в преступлениях и пытались сделать так, чтобы их не привлекали к ответственности. Мужчин уволили из органов после выявления этих фактов. Об этом сообщает прокуратура ХМАО 29 марта 2022 года.

«Обвиняемые, занимая должности оперуполномоченных отдела уголовного розыска, в декабре 2020 года при проведении доследственной проверки по заявлению о хищении телефона, потребовали от жителя Лангепаса передать им взятку в 15 тыс. рублей за непривлечение последнего к уголовной ответственности за совершение кражи. Службой собственной безопасности УМВД по Югре сотрудники были задержаны при получении денег», – поясняют обстоятельства совершения преступления в надзорной инстанции.

В сентябре 2019 г. и декабре 2020 г. один из обвиняемых вынес два незаконных постановления об отказе в возбуждении уголовных дел по заявлениям жителей города о хищении их имущества. Таким образом он старался скрыть преступления и сделать так, чтобы виновных в их совершении не привлекали к ответственности.

Одно из преступлений выявлено прокуратурой в ходе надзорных мероприятий. По этому эпизоду дело возбудили по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

А предыдущий эпизод следователи квалифицировали по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные действия).

Лангепас, Наталья Ефремова

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