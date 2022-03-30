В Югре сотрудник турагентства отправится в тюрьму за нападение на журналиста

Работник одного из туристических агентств Нижневартовска осужден за воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста. В феврале 2020 года мужчина напал на оператора городского телеканала «Мегаполис», который снимал сюжет около офиса турагентства.

«Подсудимый воспрепятствовал законной деятельности журналиста путем принуждения его к отказу от распространения информации, он применил насилие, причинив физическую боль и телесные повреждения. После этого он извлек из фотоаппарата оператора карту памяти с информационным материалом и уничтожил её», – сообщили в прокуратуре ХМАО.

Сотрудник турагентства признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ. Суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет 10 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 1 млн 978 тыс. рублей.

Нижневартовск, Ольга Федорова

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