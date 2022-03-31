В Югре подрядчики нефтяников получали допуск на опасные объекты по фальшивым документам

В Югре полиция пресекла деятельность по организации фиктивного обучения в сфере промышленной безопасности. Транспортная компания из ХМАО, оказывающая услуги нефтяникам, якобы отправляла своих сотрудников на обучение в Самару, где они получали образование, необходимое для допуска к определенным работам на опасных производственных объектах.

На самом деле никакого обучения не было, а дипломы гражданам выдавали потому, что руководитель учебного центра Самары получил коммерческий подкуп. Деньги передавались через жителя Нефтеюганска и жителя Уфы, один из которых является работником нефтедобывающего предприятия.

«Выполняя роль посредников злоумышленники получили от предпринимателя 157 тысяч рублей, часть из которых передали в качестве коммерческого подкупа руководителю учебного центра. За полученные денежные средства руководитель учебного центра обеспечила оформление и выдачу удостоверений 13 работникам транспортного предприятия о прохождении ими обучения и повышении квалификации в сфере промышленной безопасности», – сообщили в СУ СКР по ХМАО.

Возбуждено уголовное дело. Директор учебного центра из Самары подозревается в получении коммерческого подкупа, а жители Нефтеюганска и Уфы – в посредничестве в коммерческом подкупе.

Преступление было выявлено полицией при взаимодействии со службами безопасности ООО «Газпромнефть-Хантос» и ПАО «НК «Роснефть».

Нефтеюганск, Ольга Федорова

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