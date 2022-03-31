На трассе Тюмень-ХМАО столкнулись 22 автомобиля

Утром 31 марта на трассе Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск произошло массовое ДТП, движение на ограничено.

На 5 километре столкнулись сразу 22 автомобиля в сторону Тюмени, – сообщает «Уралуправтодор».

По предварительным данным, причиной ДТП послужили ухудшение погодных условий (метель, снежные заносы, сильный ветер) и несоблюдение дистанции.

«Движение в направлении Тюмень было перекрыто с 07-55. Произвели разрезание МБО для восстановления движения. Движение в направлении Тюмень организовано через встречную полосу с 09-00», – уточнили в «Уралуправдоре».

Сургут, Ольга Федорова

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