Проект полигона для Нагяни получил замечания в госэкспертизе и корректируется

Инвестор, который должен построить полигон для Нягани, корректирует проектную документацию. В июне 2022 года проект должен зайти на госэкспертизу повторно. При этом срок строительства самого полигона – 2023 год. Об этом 31 марта 2022 года сообщил директор департамента промышленности Югры Кирилл Зайцев депутатам окружной думы.

Вопрос появления нового полигона актуален: прокуратура требует закрыть действующую свалку из-за скопления птиц в зоне полётов. Уже направлен иск в суд. Один из народных избранников поинтересовался у г-на Зайцева, куда город будет возить мусор, если новый полигон до сих пор не построен.

«Концессионное соглашение заключено, концессионер осуществляет проектирование, в прошлом году они провели публичные обсуждения, получено положительное заключение. Документы зашли в госэкспертизу, и в январе 2022 года они получили ряд замечаний. Проект отправили на доработку, срок – до июня. После этого документы повторно зайдут на госэкспертизу. Срок ввода полигона – в 2023 году», – рассказал г-н Зайцев. Таким образом он не ответил на вопрос, что будет, если суд согласится с прокуратурой и закроет действующий полигон.

Межмуниципальный полигон для Нягани и поселений Октябрьского района должен появиться в Октябрьском районе. Он строится на условиях концессии – инвестор вкладывает свои средства, затем эксплуатирует объект, а власти из бюджета компенсируют расходы коммерсанта.

Концессионером в данном случае выступает ООО «Комплекс переработки отходов «Югра». Входит в ГК «Террикон».

В 2020 году власти Югры сообщали, что общая стоимость полигона – 739 млн рублей, из которых расходы концедента составят 163 млн рублей. Срок соглашения – 25 лет.

Будут ли меняться условия соглашения в связи с новыми экономическими условиями – ограничением импорта зарубежного оборудования, экономическим кризисом, удорожанием стройматериалов– пока неясно.

Нягань, Наталья Ефремова

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