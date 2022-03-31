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Четверг, 31 марта 2022, 11:45 мск

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Депутаты югорской думы обсудили закрытие известного СМИ

фото – официальный сайт думы ХМАО

Депутаты Думы ХМАО обсудили закрытие одного из югорских СМИ на очередном заседании 31 марта 2022 года. Речь идёт об издании «ЮГРАPRO», которое 16 марта сообщило об остановке работы из-за новых ограничений на федеральном уровне. После введения наказания за распространение ложной информации о работе российской армии заблокированными оказались многие СМИ.

Сложную тему ухода изданий с рынка поднял югорский депутат Халид Таги-заде. Он спросил мнение об этом уполномоченного по правам человека в округе Натальи Стребковой. «Вопрос о независимых средствах массовой информации. Их количество в прошедшем году уменьшилось. Исчез такой холдинг «ЮГРАPRO». Как вы это оцениваете?», – спросил депутат.

Наталья Стребкова ответила, что это вообще не её миссия и не еёполномочия – оценивать СМИ. «Я всегда говорю: их перо должно быть острым, но справедливым. А всё остальное зависит совершенно не от нашей кафедры и не от наших решений. Обращений от СМИ, граждан, которые работают в СМИ, указывающие на нарушение их прав, в мой адрес не поступало», – уточнила г-жа Стребкова.

Поправку внёс председатель Думы ХМАО Борис Хохряков. «Я объясню. Ну, по крайней мере, по моей информации, «ЮГРАPRO» приостановили работу в этом году. Это их решение, Их никто не закрывал», – заявил спикер.

«Это негативная тенденция, когда независимые СМИ исчезают. Это плохо для гражданского общества», – добавил г-н Таги-заде, не получив отклика от коллег и омбудсмена.

Ханты-Мансийск, Наталья Ефремова

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