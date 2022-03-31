Чиновник мэрии столицы Югры переехал на автомобиле женщину

Чиновник мэрии Ханты-Мансийска сбил и переехал женщину на пешеходном переходе. Трагедия произошла на перекрестке улиц Комсомольская-Свердлова днем 29 марта. Пострадавшая получила телесные повреждения и была госпитализирована.

Как выяснило агентство NEFT, за рулем «Тойоты» был начальник контрольно-ревизионного управления департамента финансов администрации города Андрей Кузнецов.

«Кузнецов пока не уволен. Еще не принято решение, будет ли он продолжать работу. Мы ждем ответа от правоохранительных органов, потом будем решать, что делать дальше», – рассказали агентству в пресс-службе мэрии. Там уточнили, что окончательное решение будет принимать глава города Максим Ряшин 4 апреля, когда выйдет отпуска.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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