В Нижневартовске ушло в суд дело группы обнальщиков

В Нижневартовске в суд передано дело «обнальщиков», которые помогли коммерсантам вывести более 800 млн рублей. В преступную группу входили 9 человек. Они занимались обналичиваем в течение нескольких лет – в обвинительном заключении указан период с 2015 по 2020 годы. Подробности уголовного дела раскрывают в прокуратуре ХМАО 31 марта 2022 года.

«Обвиняемые в составе организованной группы вывели в нелегальный оборот свыше 800 млн рублей безналичных денежных средств. Деньги перечислялись со счетов более чем 50 юрлиц, фактически не осуществлявших хозяйственную деятельность и зарегистрированных на подставных лиц, под видом оплаты фиктивных договоров поставок товаров и оказания услуг. С момента зачисления на расчётные счета подконтрольных обвиняемых юрлиц деньги поступали в оборотный капитал и обналичивались», – раскрывают схему финансовых манипуляций в прокуратуре.

Себе обнальщики брали процент. Их доход составил более 80 млн рублей.

Дело будет рассматривать Нижневартовский городской суд.

Участники ОПГ обвиняются в совершении преступлений, которые описаны в п.п.«а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование(создание) юридического лица, совершенное организованной группой) и ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, совершенное организованной группой).

В июле 2021 года управление МВД Югры сообщало о задержании группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Пока не удалось уточнить, идёт ли речь об одной и той же банде, либо это разные ОПГ.

В полиции уточняли: банда помогала крупным фирмам уходить от налогов. «В 2017 году в Нижневартовске и Радужном фигуранты создали свыше 100 подконтрольных им юридических лиц, которые были нацелены на то, чтобы крупные фирмы могли уйти от уплаты налогов. «Однодневки» получали от компаний денежные средства за мнимые сделки по выполнению услуг. Среди основных: налоговое и бухгалтерское сопровождение. Подозреваемые обналичивали перечисленные деньги и брали процент за предоставленные услуги, оставшуюся часть переводов они отдавали заказчикам, то есть выгодоприобретателям. В налоговой службе все эти организации были официально зарегистрированы и предоставляли фиктивную отчетность», – поясняли силовики.

По сообщению полиции, преступный доход группы составил свыше 100 млн рублей. «На сегодняшний день силовиками установлены трое подозреваемых. Двое из них задержаны», – говорилось в сообщении полиции летом 2021 года.

Нижневартовск, Наталья Ефремова

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