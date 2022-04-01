Жители Югры через прокуратуру и суд добиваются возможности пить чистую воду

В Югре прокуратура заставила чиновников Советского района заняться вопросом водоснабжения жителей. Люди жаловались на некачественную воду. Она не соответствует требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства в Советском, в городских поселениях Агириш, Малиновский, Таёжный, Зеленоборск, Коммунистический, в поселке Юбилейный и в сельском поселении Алябьевский.

«Основная причина – отсутствие капительного ремонта скважин на водозаборных сооружениях, резервуаров чистой воды, ветхих сетей водоснабжения, а также отсутствие производственного контроля за ее качеством», – сообщили в прокуратуре ХМАО.

Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием обязать администрацию Советского района устранить нарушения и обеспечить население питьевой водой надлежащего качества. Судом иск прокурора рассмотрен и удовлетворен.

Советский район, Ольга Федорова

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