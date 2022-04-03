Двое подростков погибли в результате взрыва и пожара в частном доме Югры

В результат пожара в частном доме в садовом товариществе Излучинска погибли двое подростков. Ещё трое пострадали и доставлены в больницу. ЧП случилось 3 апреля 2022 года в 10 утра. Проверку проводят прокуратура и следственный комитет.

Силовики уже возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как уточняют в следственном комитете, перед возгоранием был слышен взрыв.

«Около 10 часов произошёл хлопок и последующее возгорание жилого дома, расположенного в СОТ «Энергетик Севера» города Излучинск Нижневартовского района. В результате возгорания двое подростков 2006 года рождения погибли, ещё трое с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение», – уточнили в следственном комитете.

Силовики проверяют версию о нарушении правил эксплуатации газового оборудования.

Как уточнили в прокурате ХМАО, прокурор района Вадим Аленкин выехал на место происшествия для координации работы правоохранительных органов.

«В рамках проверки будет дана оценка соблюдению противопожарного законодательства, обеспечено всестороннее и тщательное выяснение всех причин и условий произошедшего, определена степень ответственности виновных лиц», – говорится в материалах надзорной инстанции.

В управлении МЧС Югры также сообщили о пожаре. Там добавили, что сообщение возгорании поступило к ним в 10:03. Дом одноэтажный.

«По прибытию наблюдалось открытое горение по всей площади и обрушение кровли. Ликвидация открытого горения в 10:34. Для ликвидации пожара от подразделений МЧС России и КУ «Центроспас-Югория» было задействовано 10 человек личного состава и 3 единицы техники», – рассказали в МЧС ХМАО

фото – прокуратура ХМАО

Нижневартовский район, Наталья Ефремова

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