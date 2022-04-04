В Нижневартовске раскрыли убийство 90-ых годов

В Нижневартовске раскрыли убийство, совершённое в 1994 году. Злоумышленник, которого обвиняют в этом преступлении, скрывался от следствия 27 лет. Его задержали летом прошлого года в Башкирии. В 2022 году расследование завершили – теперь мужчину будут судить. Обстоятельства преступления раскрывают в прокуратуре ХМАО.

Сейчас обвиняемому 49 лет. Он житель Башкирии.

«17 декабря 1994 года обвиняемый, по версии следствия, находился в состоянии алкогольного опьянения со своим знакомым в районе гаражей около треста «Мосжилстрой» по ул. Северная в Нижневартовске. Между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого обвиняемый нанёс своему знакомому клинковым орудием удары в голову и грудную клетку. Последний скончался на месте происшествия», – рассказали в надзорной инстанции 4 апреля 2022 года.

После инцидента злоумышленник покинул ХМАО. Он был объявлен в федеральный розыск.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 103 УК РСФСР (умышленное убийство, совершенное без отягчающих обстоятельств, указанных в статье 102 УК РСФСР).

Нижневартовск, Наталья Ефремова

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