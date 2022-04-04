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Понедельник, 4 апреля 2022, 14:30 мск

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В Югре поезд сошел с рельсов

Фото – уральская транспортная прокуратура

В Югре грузовой поезд сошел с рельсов. ЧП случилось 4 марта на станции Коммунистическая – произошел сход колесной пары полувагона.

«Пострадавших нет, задержка движения на участке составила 3 часа 11 мин. Причина происшествия устанавливается. Движение восстановлено», – сообщает уральская транспортная прокуратура. Надзорное ведомство проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Коммунистический, Ольга Федорова

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