В двух городах Югры появились новые полицейские начальники

В двух югорских городах сегодня появились новые полицейские начальники. Главой ОМВД России по Нягани стал подполковник Константин Золотухин, а главой ОМВД России по Ураю – полковник Валерий Чупин.

Обоих сегодня представил врио начальника УМВД России по ХМАО Андрей Шабашов. Он отметил, что основная часть трудовой биографии Золотухина связана с уголовным розыском и руководящими должностями в аппарате УМВД России по ХМАО – Югре. А Чупин около 20 лет службы посвятил органам внутренних дел Урая, в 2015 году принял решение о переводе на вышестоящую должность в Нижневартовский район, а затем в УМВД России по Нижневартовску.

«И Константин Золотухин, и Валерий Чупин имеют за плечами богатый опыт, что позволит им в дальнейшем принимать грамотные и выверенные управленческие решения», – сказал Шабашов.

Урай, Ольга Федорова

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