В Югре задержан канцелярский маньяк

В Пыть-Яхе сотрудники полиции раскрыли кражу офисной бумаги. Накануне в дежурную часть поступил сигнал о том, что в здание склада городской администрации проник неизвестный мужчина и пытался похитить 10 пачек офисной бумаги.

Как выяснилось в ходе расследования, месяцем ранее злоумышленник уже совершил подобное хищение из того же складского помещения. Тогда фигурант успел похитить 12 упаковок бумаги, после чего спрятал их в офисе туристического агентства, в котором работает. Похищенное мужчина планировал продать.

«Установлено, что подозреваемый воспользовался ключом-дубликатом, так как имел доступ к помещению, там он подрабатывал дворником», – сообщили в УМВД по ХМАО. Общий ущерб от противоправных деяний составил около 18 тысяч рублей. Похищенное изъято сотрудниками полиции в ходе обыска. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Пыть-Ях, Ольга Федорова

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