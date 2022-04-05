Школа духовных практик обвинила семью замгубернатора Югры в неуплате членских взносов «закрытого клуба»

Школа духовных практик Aster Evolution заявила о долге, который якобы образовался у заместителя губернатора ХМАО Романа Генкеля и его супруги Юлии перед учреждением. По версии компании, семья Генкель письменно уведомила структуру о невозможности платить взносы. На сайте супруги Генкель названы членами «закрытого клуба». На фотографиях они в голубых мантиях.

Вместе с семьёй Генкель обнародованы имена и ещё двух должниц.

«Мы получили от наших любимых, дорогих, ценных Анны Салдиной, Юлии Генкель, Романа Генкель, и Евгении Романовой письменное уведомление и официальные письма о наступлении огромных экономических сложностей в их жизни на фоне, очевидно, глобальной экономической и гуманитарной сложной ситуации во всём мире и в нашей любимой России», – написано на сайте Aster Evolution.

Структура посчитала нужным раскрыть данные должников и указать их должности, а также опубликовать фото – как с заседаний клуба, так и портретные. У Юлии Генкель местом работы числится «Сбербанк». Ещё две девушки – Евгения Романова и Анна Салдина – это, по версии сайта школы, сотрудницы кадрового отдела «Северстали».

Общий долг этих четырёх господ – чуть более 803 тыс. рублей.

Вместе с этим учреждение объявило сбор средств на покрытие этих долгов. «Мы просим всех неравнодушных людей присоединиться и прислать свои деньги для сохранения выплат сотрудникам школы, подрядчикам и для зачисления по оборванным договорам в качестве материальной помощи нуждающимся», – говорится в сообщении учреждения.

Далее опубликованы эссе всех четырёх должников. Если верить сайту школы духовных практик, заместитель губернатора ХМАО Натальи Комаровой Роман Генкель переосмыслил опыт своих предшественников в правительстве ХМАО и не желает его повторения.

«Перед глазами пример 2-х, в своё время очень состоятельных людей, моих бывших руководителей, которые и сейчас не бедствуют, но жить просто на ренту, причём в их довольно ещё молодом возрасте, это не то, о чём следует мечтать. Всё-таки понимание капитала не как некого физического объёма средств, а базы, в первую очередь интеллектуальной, семейной, личностной. Любовь к себе, к семье должны быть первостепенными», – написано в тексте, который подписан г-ном Генкелем.

Агентство «Новый День» направит запрос в правительство ХМАО с просьбой прокомментировать достоверность информации, опубликованной на сайте Aster Evolution.

Ханты-Мансийск, Наталья Ефремова

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