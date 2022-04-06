Игорь Краснов назначил нового прокурора Нягани

Прокуратуру Нягани возглавил Марат Тубеев. Соответствующий приказ подписал генпрокурор РФ Игорь Краснов. Ранее Тубеев занимал должность заместителя прокурора Сургута.
Бывший прокурор Нягани Сергей Доценко перешел в окружное ведомство. Он назначен начальником отдела по надзору за соблюдением законов о несовершеннолетних аппарата прокуратуры ХМАО.
Нягань, Ольга Федорова
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