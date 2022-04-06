В Нижневартовске осудят директора «НефтеСервис», задержанную в Сочи

В Нижневартовске будут судить директора компании, которая давала взятки руководителю управления Пенсионного фонда и не платила налоги. Расследование уголовного дела завершено.

По данным агентства «Новый День», на скамье подсудимых окажется руководитель ООО «НефтеСервис» Екатерина Симакова (она же является учредителем компании). Какое-то время она находилась в международном розыске, как сообщали в СУ СК ХМАО, её задержали в Сочи 27 октября 2021 года. Компания занимается обслуживанием буровых установок.

Как сообщает прокуратура ХМАО 6 апреля 2022 года, в уголовном деле несколько эпизодов.

В том числе дача взяток бывшему начальнику управления Пенсионного фонда РФ в Нижневартовске. «По версии следствия, обвиняемая в период с марта 2015 г. по июнь 2016 г. передавала руководителю управления вознаграждение за снижение санкций за неуплату обществом страховых взносов в размере свыше 67 млн рублей. Также гендиректор в качестве взятки предала деньги и иное имущество за общее покровительство коммерческой деятельности предприятия, в том числе непроведение проверок в отношении юрлица», – говорится в сообщении надзорной инстанции.

Всего женщина передала взяток на 5,4 млн рублей.

Ещё один эпизод: гендиректор «НефтеСервиса» обвиняется в уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость в размере более 590 млн рублей. Долги компания погасила, когда началось расследование.

В обвинении несколько пунктов: ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере) и п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершённое в особо крупном размере). Делом занимались сотрудники первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по ХМАО-Югре.

Ранее прокуратура сообщала о том, что компания «НефтеСервис» также заплатит штраф за коррупционное правонарушение. Такая возможность предусмотрена кодексом об административных правонарушениях (ч. 2 ст. 19.28 КоАП). За то, что руководитель давала взятку, юрлицу придётся заплатить 20 млн рублей штрафа. Такое решение принял мировой судья.

Начальник управления Пенсионного фонда является фигурантом отдельного уголовного дела о получении взятки.

Нижневартовск, Наталья Ефремова

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