Власти Югры создали комиссию по борьбе с теневой занятостью населения

Правительство Югры создало межведомственную комиссию по противодействию теневой занятости и легализации трудовых отношений. Документ подписала губернатор Наталья Комарова.
Новый орган займется подготовкой предложений по совершенствованию окружного законодательства в части теневой занятости населения и мероприятиями по снижению ее уровня.
Возглавит комиссию первый замгубернатора Алексей Охлопков. Кроме него в состав комиссии войдут представители Роструда, УМВД, УФНС, ПФР, профсоюзов, департамента труда ХМАО, администраций муниципальных районов и городских округов.
Ханты-Мансийск, Ольга Федорова
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