Жители Югры получат по два дополнительных выходных

Ханты-Мансийск (Новый День, Ольга Федорова) Губернатор Наталья Комарова распорядилась давать каждому вакцинирующемуся от ковида жителю Югры два дополнительных выходных дня.

«Организациям, независимо от организационно-правовой формы и форм собственности, а также индивидуальным предпринимателям рекомендуется предоставлять работникам, проходящим вакцинацию от коронавируса, дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы в день прохождения вакцинации, и в день, следующий за днем вакцинации, или дополнительный день отпуска», – говорится в постановлении, подписанном главой ХМАО 6 апреля.

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