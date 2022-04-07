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Четверг, 7 апреля 2022, 09:56 мск

Новости Югра

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Жители Югры получат по два дополнительных выходных

фото – официальный аккаунт правительства ХМАО «Вконтакте»

Ханты-Мансийск (Новый День, Ольга Федорова) Губернатор Наталья Комарова распорядилась давать каждому вакцинирующемуся от ковида жителю Югры два дополнительных выходных дня.

«Организациям, независимо от организационно-правовой формы и форм собственности, а также индивидуальным предпринимателям рекомендуется предоставлять работникам, проходящим вакцинацию от коронавируса, дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы в день прохождения вакцинации, и в день, следующий за днем вакцинации, или дополнительный день отпуска», – говорится в постановлении, подписанном главой ХМАО 6 апреля.

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© 2022, РИА «Новый День»

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