Двое мужчин пропали без вести, провалившись на снегоходах под лёд в Югре

В Сургутском районе двое мужчин пропали без вести в результате ЧП: они провалились на снегоходах под лёд и не смогли выбраться. Следователи возбудили уголовное дело. Обстоятельства инцидента раскрывают в прокуратуре ХМАО 10 апреля 2022 года.

Мужчины ехали на снегоходах в составе группы из 9 человек. Всего было 3 снегохода. ЧП случилось около 21:30.

«9 апреля 2022 года компания двигалась по льду протоки Сургутская реки Обь к острову «Раздорный», пренебрегая правилами безопасности и не учитывая погодные условия и толщину льда. Из-за недостаточной толщины льда снегоходы провалились под лёд. Выбраться смогли 7 человек. В том числе спаслись двое несовершеннолетних», – уточнили в надзорной инстанции.

В следственном управлении по ХМАО уточняют возраст пропавших: 36 и 46 лет. Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Сургутский район, Наталья Ефремова

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