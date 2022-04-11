Губернатор Комарова проведет с жителями прямую линию

Губернатор Югры Наталья Комарова 15 апреля проведет прямую линию с жителями, посвященную вопросам поддержки семей с детьми, детского отдыха, устройства в образовательные организации.

«Приглашаю вас, друзья, оценить исполнение поручений президента РФ по поддержке семей с детьми», – написала в своих социальных сетях глава региона. Кроме того, участники обсудят работу площадок для занятости и самореализации.

Вопросы и предложения принимаются в комментариях к постам, размещенным в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники». Трансляция состоится в аккаунтах губернатора в «ВКонтакте», «Одноклассниках», в группе региона «Югра» в социальной сети «ВКонтакте».

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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