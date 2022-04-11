В Сургуте будут судить бутлегера за продажу суррогатной водки

В Сургуте в суд передали дело бутлегера, который торговал фальсифицированной водкой. Суррогат он хранил на складах в Сургуте и сбывал по заниженной цене гражданам, предпринимателям и юрлицам. Следствию известно, что он действовал в составе группы лиц. Но пока остальные злоумышленники не установлены – дело по ним выделено в отдельное производство и ещё расследуется. Подробности торговли фальсификатом раскрывают в прокуратуре ХМАО, которая утвердила обвинительное заключение.

Злоумышленнику, которого будут судить, 44 года. Он житель Сургута.

«В декабре 2020 года обвиняемый приобрёл партию немаркированной алкогольной продукции для реализации. Он использовал для маркировки поддельные федеральные специальные марки и чужие товарные знаки. Сотрудники полиции изъяли около 24 тыс. бутылок немаркированной алкогольной продукции. Общая стоимость нелегальной спиртосодержащей жидкости – более 5,7 млн рублей», – рассказали в надзорной инстанции.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 (приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершённые группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), п. «а, б» ч. 6 ст. 327.1 (использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с извлечением дохода в крупном размере) и ч. 3 ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака, совершённое группой лиц по предварительному сговору).

Сургут, Наталья Ефремова

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