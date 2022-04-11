Сотрудник дочки «Ростеха» вымогал два «Кадиллака» во время исполнения госконтракта программы «Сотрудничество»

В Москве арестовали бывшего сотрудника структуры «Ростеха» Алексея Репкина, которого подозревают в мошенничестве при поставках оборудования в Нижневартовскую больницу. Это бывший советник гендиректора «Объединенной приборостроительной корпорации». По решению Басманного суда, он должен пробыть в СИЗО до 7 июня 2022 года. Об этом сообщает «Коммерсант» и раскрывает фабулу уголовного дела в отношении г-на Репкина.

Задержание Репкина производили сотрудники службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ. Расследованием уголовного дела занимается ГСУ СКР. При этом источники издания сообщают, что до структур «Ростеха» г-н Репкин служил в управлении собственной безопасности СКР.

По версии следствия, манипуляции Алексей Репкин совершал в 2020 и в 2021 годах. Тогда он занимал пост эксперта-аналитика ГК «Ростех».

В августе 2020 года власти Тюменской области заключили контракт на поставку оборудования в Нижневартовскую больницу (она комплектовалась по программе «Сотрудничество») на 3,8 млрд рублей. Подрядчиком стала дочка «Ростеха» – концерн радиостроения «Вега». Она нашла субподрядчика – ООО «Медком». Между ними было заключено соглашение на 2,8 млрд рублей.

Репкин придумал схему незаконного заработка на этом контракте.

«В сентябре 2020 года Алексей Репкин в офисе фирмы-исполнителя на Кутузовском проспекте пояснил представителю компании, что может остановить исполнение заключенного соглашения. Как следовало из слов аналитика, это произойдёт, если фирма не согласится на его условия: Алексей Репкин потребовал от бизнесменов выплатить ему 15 млн руб. и передать в пользование выбранный им автомобиль. Испугавшись угроз, говорится в деле, коммерсант согласился на все выдвинутые условия. Сначала, 7 октября 2020 года, в офисе фирмы через посредника Алексею Репкину была передана вся требуемая им сумма, а затем в распоряжение фигуранта был отдан и экстренно взятый в лизинг автомобиль Cadillac», – уточняют журналисты «Коммерсанта».

Позднее г-н Репкин потребовал ещё один Cadillac. И вторую машину подрядчик передал ему в январе 2021 года.

В деле есть ещё один эпизод: советник главы «Медкома» оплатил авиабилеты и проживание в гостинице Алексею Репкину – всего на эти цели было потрачено почти 212 тыс. руб.

Затраты на обслуживание переданных машин следствие оценивает в 4,2 млн руб. Таким образом, общий ущерб по делу оценивается в сумму более 19,4 млн руб.

Алексея Репкина обвиняют в нескольких преступлениях: мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием (ч. 2 ст. 165 УК РФ). Следствие уверено, что возможностей реализовать свои угрозы или обещания он не мог, поэтому коррупционной составляющей в его действиях не было.

Нижневартовск, Москва, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»