Жителя Югры оштрафовали за дискредитацию российских военных

Жителя Нягани оштрафовали на 30 тысяч рублей за комментарий в социальной сети. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО, своей репликой 33-летний югорчанин дискредитировал деятельность Вооруженных сил России в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.

В итоге мужчина был привлечен к административной ответственности в порядке ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ.

Нягань, Ольга Федорова

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