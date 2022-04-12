Жителя Югры оштрафовали за дискредитацию российских военных

Жителя Нягани оштрафовали на 30 тысяч рублей за комментарий в социальной сети. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО, своей репликой 33-летний югорчанин дискредитировал деятельность Вооруженных сил России в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.
В итоге мужчина был привлечен к административной ответственности в порядке ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ.
Нягань, Ольга Федорова
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