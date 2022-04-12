В Сургуте задержана банда вымогателей

В Сургуте силовики задержали группу лиц, подозреваемых в серии вымогательств. В банду входили шесть местных жителей в возрасте от 30 до 36 лет, трое из которых ранее уже привлекались к уголовной ответственности за совершение различных имущественных преступлений, незаконный оборот наркотиков, подделку документов и злостное нарушение правил дорожного движения.

Их жертвами становились жители Сургута и Сургутского района. Путем угроз вымогатели заставляли людей передавать им деньги. За отказ одному из пострадавших повредили транспортное средство. В общей сложности потерпевшие отдали злоумышленникам более 1,5 млн рублей.

Следственным комитетом в отношении задержанных возбуждено 5 уголовных дел по ст. 163 УК РФ «Вымогательство», по решению суда им избрана мера пресечения в виде ареста. В настоящее время продолжаются мероприятия по выявлению дополнительных эпизодов их противоправной деятельности.

«В случае, если задержанные совершили в отношении вас преступление, сообщите об этом сотрудникам полиции по номеру: 8-922-402-93-30», – обратились к гражданам в УМВД по ХМАО.

Сургут, Ольга Федорова

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