Югочанин укусил за палец полицейского, который его разбудил

Житель Сургутского района ХМАО укусил за палец полицейского за то что тот его разбудил.

Пьяный мужчина 2 марта спал в подъезде одного из домов по ул. Ленина поселения Федоровский. На площадку его выставили родственники, с которыми он поскандалил. Когда сотрудник патрульно-постовой службы растолкал спящего, чтобы сопроводить в полицейский автомобиль, мужчина укусил представителя власти за палец.

«Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», – сообщили в СУ СКР по ХМАО.

Сургутский район, Ольга Федорова

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