В Сургуте задержаны за вымогательство сотрудники ДПС

В Сургуте силовики задержали за вымогательство сотрудников ДПС.

В апреле 2022 года инспектор дорожно-патрульной службы и инспектор группы по исполнению административного законодательства требовали от нарушителя ПДД взятку за освобождение от административной ответственности в виде лишения водительских прав.

Передача взятки произошла днем 12 апреля на площадке торгового центра по ул. Маяковского в Сургуте. Водитель принес вымогателям 40 тысяч рублей. Получатель – инспектор ДПС – был задержан сотрудниками службы собственной безопасности УМВД России по ХМАО-Югре при поддержке ОМОН окружного Управления Росгвардии.

Возбуждено уголовное дело. Оба инспектора подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч. 5 ст. 290 и ч.2 ст. 291.1 УК РФ (получение взятки с вымогательством и посредничество в получении взятки), – сообщает СУ СКР по ХМАО.

Сургут, Ольга Федорова

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