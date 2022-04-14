В Югре мусорный регоператор незаконно брал деньги с пенсионеров

В Белоярском (ХМАО) региональный мусорный оператор «Югра Экология» незаконно взимал плату за обращение с твердыми коммунальными отходами с собственников гаражей.

Это выяснилось в ходе прокурорской проверки. В надзорное ведомство с жалобой обратились десять пенсионеров из числа владельцев гаражей.

«Региональный оператор производил начисление платы за ТКО собственникам гаражей по нормативам, установленным для предприятий. При этом нормативы образования отходов в гаражах, находящихся в собственности граждан, на территории Белоярского района, не утверждены», – сообщили в прокуратуре ХМАО.

Надзорное ведомство направило в суд исковое заявление о признании действий регоператора незаконными и возложении на него обязанности произвести перерасчет. Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме.

«Югра Экология» пыталась оспорить решение, однако суд апелляционной инстанции оставил его без изменения.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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