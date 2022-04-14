Нижневартовск против креатива: люди не хотят видеть шишки на жилых домах

Жители Нижневартовска возмущены новостью о том, что фасады некоторых 16-этажных домов хотят украсить графическими картинами.

Арт-проект по украшению фасадов зданий называется «Шишка», рисунки планируют нанести на дома по адресам ул. Ленина, 17/1 и ул. Мира, 75. На одном из фасадов изобразят шишку (так в народе называют 16-этажки), на втором – элементы из игры «Galaxian».

«Это проект нижневартовского фотографа и дизайнера Романа Гостева. Его поддержал депутат Думы города Анатолий Лисин и наша компания, – сообщил гендиректор компании «Айкон бизнес коммуникации», рекламного агентства «Amedia Outdoor» Валерий Гылка. –

В 2015 году зародилась идея реализовать проект, связанный с 16-этажными домами, которые являются своеобразным символом города. Роман обратил внимание на то, что особую плитку, которой обшиты дома, можно использовать в технологии пиксель-арта».

Информация о предстоящей реализации проекта появилась в официальных пабликах администрации Нижневартовска. И жители тут же раскритиковали совместную идею дизайнеров, депутатов и чиновников. По словам вартовчан, в первую очередь стены нужно утеплить – зимой швы продуваются и жители торцевых квартир мерзнут.

«Считаю, что если у города есть лишние средства, то их нужно использовать на действительно необходимые цели, торцевые стены этих домов требуют в первую очередь утепление, а не украшение», – написала под постом мэрии пользователь Римма Бучельникова.

«Сейчас на стенах нашего дома висит реклама и денежка за неё капает на счёт дома, а нам хотят втюхать какую-то фигню и стоимость обслуживание оной повесить на жильцов. Лучше бы действительно утеплили торцевые стены. Я соглашусь только в случае, если «члены» думы будут оплачивать расходы по содержанию своей очередной «хотелки» из собственного кармана», – заявил житель города Сергей Байдак.

Между тем, в информации, представленной чиновниками, не уточняется, будут ли направлены на украшательство фасадов бюджетные средства.

Нижневартовск, Ольга Федорова

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