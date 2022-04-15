В югорском поселке сразу 20 чиновников дали недостоверные данные о своих доходах

Муниципальные служащие из администрации югорского поселка городского типа Талинка нарушали антикоррупционное законодательство.
Сразу 20 человек представили недостоверные или неполные сведения в справках о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2021 год.
Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, служащие не указывали все источники доходов, полученных в коммерческих организациях, не отражали сведения об открытых счетах в кредитных организациях, – рассказали в прокуратуре ХМАО.
В итоге 20 лиц, замещающих должности муниципальной службы, были привлечены к дисциплинарной ответственности.
Ханты-Мансийск, Ольга Федорова
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