В югорском поселке сразу 20 чиновников дали недостоверные данные о своих доходах

Муниципальные служащие из администрации югорского поселка городского типа Талинка нарушали антикоррупционное законодательство.

Сразу 20 человек представили недостоверные или неполные сведения в справках о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2021 год.

Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, служащие не указывали все источники доходов, полученных в коммерческих организациях, не отражали сведения об открытых счетах в кредитных организациях, – рассказали в прокуратуре ХМАО.

В итоге 20 лиц, замещающих должности муниципальной службы, были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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