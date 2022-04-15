В Сургуте осудили мужчину, который расчленил и сжёг труп знакомого

В Сургуте осудили жителя Башкортостана, который убил, расчленил и сжёг в печке своего знакомого. Мужчина отправится в колонию строгого режима на 11 лет. Обстоятельства преступления раскрывают в прокуратуре ХМАО 15 апреля 2022 года.

Убийство произошло в дачном доме в 2019 году. Там находился подсудимый и его знакомый.

«Между мужчинами произошёл конфликт. Подсудимый нанёс своему приятелю кухонным ножом удар в область грудной клетки. От ножевого ранения потерпевший скончался на месте. После этого с целью скрыть преступление при помощи ножа злоумышленник расчленил труп потерпевшего и сжёг части тела в печи бани, расположенной на дачном участке», – рассказывают в надзорной инстанции.

После этого признанный виновным в убийстве мужчина перевёл с карты убитого 500 тыс. себе и своей жене. Деньги погибший незадолго до смерти получил от продажи дома.

Подсудимому 45 лет. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).

Сургут, Наталья Ефремова

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