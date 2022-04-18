В Югре после столкновения с автобусом погиб 16-летний мотоциклист

В Нижневартовском районе прокуратура проверит обстоятельства смертельного ДТП с мотоциклом. Авария произошла 17 апреля около 13:50 в районе 53 км автодороги «Стрежевой-Нижневартовск» в городском поселении Излучинск. Столкнулись рейсовый автобус и мотоцикл «IRBIS».

В результате ДТП 16-летний водитель мотоцикла скончался на месте происшествия. Пассажир мотоцикла -17 –летний несовершеннолетний – получил травмы и госпитализирован в медицинское учреждение.

По предварительным данным ГИБДД по ХМАО, причиной столкновения стало то, что 16-летний подросток на нерегулируемом перекрёстке не предоставил преимущества в движении автобусу.

«Будут выяснены причины произошедшего, в том числе обстоятельства получения доступа детей к мотоциклу, условия их воспитания, дана оценка полноте реализации уполномоченными органами контрольных функций в сфере исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», – говорится в сообщении прокуратуры округа 18 апреля 2022 года.

По данному факту правоохранительными органами также проводится доследственная проверка, уточнили в надзорной инстанции.

Нижневартовск, Наталья Ефремова

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