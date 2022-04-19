Темнокожая иностранка станцевала непристойный танец на фоне Вечного огня в ХМАО

Непристойный танец исполнила темнокожая иностранка на фоне монумента в честь погибших в годы Великой Отечественной войны в Ханты-Мансийске. Девушка опубликовала его в своих соцсетях и сопроводила надписью оскорбительного характера. В отношении неё возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символа воинской славы России). ЧП случилось 16 апреля 2022 года в Парке Победы Ханты-Мансийска у Вечного огня. О нём сообщают в СУ СК по ХМАО.

Девушке 21 год. Канал BAZA уточняет, что девушка потрясла ягодицами на фоне монумента и написала, что дарит танец мёртвым.

«Подозреваемая задержана с участием сотрудников УМВД России по ХМАО-Югре и допрошена следователем по обстоятельствам произошедшего, в ходе допроса раскаялась и принесла извинения за свои действия»,– уточнили следователи.

На видеозаписи девушка говорит на английском языке. «Я хочу перед всеми извиниться за то видео, которое я разместила 16 апреля, не зная о том, что оно на самом деле означает и что я могу кого-то огорчить этим. Я не хотела, чтобы то видео, которое я разместила, было оскорбительным. Что оно оскорбительно и неуважительно к людям, которые уже умерли. Я не знала, что обозначает памятник, что это так важно. Если бы я знала, я бы никогда такое не разместила. Я надеюсь, что меня поймут и простят», – перевела за кадром переводчица.

Расследование продолжается.

Ханты-Мансийск, Наталья Ефремова

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