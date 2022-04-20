В Югре силовики искали интимные фото, а нашли склад оружия

Житель Ханты-Мансийска решил отомстить бывшей возлюбленной за то, что она его бросила, и отослал ее обнаженное фото общему знакомому.

Женщина обратилась в правоохранительные органы и следственный комитет возбудил в отношении 52-летнего мужчины уголовное дело по ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).

Когда силовики пришли с обыском в дом подозреваемого, то обнаружили там не только цифровые носители информации с материалами порнографического содержания, но и гражданское оружие, боеприпасы к огнестрельному нарезному оружию, хранившиеся без разрешения, а также 22 ножа различных размеров и назначения.

«По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, выявление возможных иных эпизодов преступной деятельности, по изъятым ножам и патронам назначены судебные экспертизы, с учетом выводов которых будет дана окончательная юридическая оценка действиям злоумышленника», – сообщили в СУ СКР по ХМАО.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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