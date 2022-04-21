Югра получит дополнительно из программы «Сотрудничество» 12,4 млрд рублей в 2022 году

Бюджет Югры получит дополнительно 12,4 млрд рублей из программы «Сотрудничество» в 2022 году. Ещё около 2,3 дополнительных млрд рублей округ заработал на размещении вкладов. Кроме того, на 1,6 млрд рублей вырастут в этом году поступления от налога на имущество организаций. Таким образом суммарно доходы регионав 2022 году вырастут на 16,5 млрд рублей до 268,5 млрд рублей. Такие поправки 21 апреля 2022 года приняла думы Югры на очередном заседании.

Расходы вырастут на 20,4 млрд рублей. При этом депутаты утвердили дефицит бюджета Югры в 3,9 млрд рублей.

Программа «Сотрудничество» финансируется из бюджетов трёх регионов – ХМАО, ЯНАО и Тюменской области. Средства аккумулирует Тюменская область.

Крупная сумма в числе новых расходов – это траты на лекарства, расходные материалы для отделений реанимации и анестезиологии, оказания экстренной медпомощи, приобретение реактивов, реагентов, расходных материалов для проведения лабораторных исследований. Всего 3,2 млрд рублей новых трат.

На лекарства и вакцины, а также на приобретение медицинских изделий для детей и взрослых, страдающих сахарным диабетом – 868,4 млн рублей.

На ремонт медоборудования – 260 млн рублей. На новые аппараты в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» – 369 млн рублей. На выплаты немедицинскому персоналу, контактирующему с пациентами с диагнозом COVID-19, а также с биологическим материалом, заражённым коронавирусом, и медработникам «Бюро судебномедицинской экспертизы», контактирующим с биологическим материалом, заражённым коронавирусом – 143,3 млн рублей.

На строительство школ в городах Сургут, Ханты-Мансийск, Нягань, Урай, Сургутском районе – 804 млн рублей.

Из программы «Сотрудничество» в том числе будет профинансирована новая ежемесячная выплата на ребёнка от 8 до 17 лет в 2022 году – 3,4 млрд рублей. С 1 апреля 2022 года на выплату имеют право граждане, постоянно проживающие в ХМАО, размер среднедушевого дохода семьи которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения. По подсчётам властей Югры, получателями ежемесячной денежной выплаты на ребёнка станут более 44 тыс. детей.

В числе новых расходов – деньги на докапитализацию Фонда развития Югры – 1,5 млрд рублей.

Непрограммные расходы увеличили на 2,9 млрд рублей. «Выплаты будут осуществляться из резервного фонда правительства автономного округа преимущественно на приобретение благоустроенных жилых помещений для детей-сирот», – уточнили в пресс-службе думы ХМАО.

Ханты-Мансийск, Юлия Фролова

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