Мост через Обь в ХМАО построит «Мостострой-11»

Мост через Обь в ХМАО в районе Сургута будет строить компания «Мостострой-11». Она предложила цену строительства в 60,9 млрд рублей и стала победителем аукциона. Об этом сообщается на сайте торгов.

Предложенная «Мостостроем-11» цена контракта на 1,6 млрд рублей меньше изначально обозначенной заказчиком стоимости.

Согласно документам аукциона, мост нужно построить до 28 февраля 2026 года.

«Строительство второго мостового перехода в районе Сургута в ближайшее время является необходимой мерой, которая позволит избежать транспортного коллапса», – говорится в документации. Речь идёт о том, что существующий мост уже не справляется с нагрузкой. «Среднесуточная интенсивность движения транспортного потока по мосту превышает более чем в два раза расчётную интенсивность на 2015 год, определённую технико-экономическим обоснованием его строительства», – говорится в обосновывающих материалах.

Строительная длина нового моста – 1758,22 метров. К нему будет вести четырёхполосная дорога.

Сургут, Юлия Фролова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»