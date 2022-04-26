Жительница Нефтеюганска задержана за хранение боеприпасов

Полиция задержала 35-летнюю жительницу Нефтеюганска за незаконное хранение боеприпасов. Как владелец оружия женщина на учете специализированных органов не состояла, однако хранила у себя десять патронов.

«Проведенное исследование показало, что изъятые патроны являются боеприпасами кольцевого воспламенения для нарезного огнестрельного оружия. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»», – сообщили в УМВД по ХМАО.

Женщина задержана в порядке ст. 91 УПК РФ, ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет. В полиции отметили, что подозреваемая ранее попадала в поле зрения правоохранителей за совершение противоправного деяния.

Нефтеюганск, Ольга Федорова

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