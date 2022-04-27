Жительница Югры побила троих полицейских, защищая мужа

Жительница Нижневартовска избила полицейских, защищая мужа.

Нападение произошло ночью 5 февраля 2022 года. Нетрезвая 30-летняя женщина сначала на улице у дома 79 «б» по ул. Индустриальная, а потом в автомобиле ДПС побила полицейских, которые пытались оформить материалы дела об административном правонарушении на ее супруга (мужчина отказался от освидетельствования на состояние алкогольного опьянения).

Югорчанка нанесла троим сотрудникам полиции удары руками в область груди и других частей тела, причинив физическую боль, – сообщили в СУ СКР по ХМАО.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Нижневартовск, Ольга Федорова

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