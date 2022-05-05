Житель Нефтеюганска укусил полицейского за пальцы

Житель Нефтеюганска покусал полицейского за пальцы. Нападение на стража правопорядка произошло ночью 7 апреля в 7-ом микрорайоне города. Сотрудники патрульно-постовой службы остановили пьяного мужчину за нарушение общественного порядка.

Отправляться в отдел югорчанин не захотел и укусил инспектора мобильного взвода за пальцы левой кисти, причинив физическую боль и телесные повреждения, – сообщили в СУ СКР по ХМАО.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Нефтеюганск, Ольга Федорова

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