В Сургуте задержали участников экстремистской ячейки АУЕ

В Сургуте задержали четверых молодых людей, которых подозревают в создании ячейки запрещённой экстремистской организации АУЕ. Они, по версии силовиков, занимались организацией функционирования преступного сообщества на территории города. Задержанным от 19 до 29 лет, трое из них неоднократно судимы. Об этом сообщает следственное управление СК по ХМАО.

Правоохранители возбудили уголовное дело.

«Следственным отделом по Сургуту СУ СК возбуждено уголовное дело в отношении четырёх местных жителей. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282.2 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»), – уточняют в следственном управлении.

Силовики считают, что злоумышленники осенью 2020 года организовали на территории Сургута деятельность структурного подразделения запрещённой в РФ экстремистской организации АУЕ. Они распределили роли в созданной преступной структуре, вовлекали новых членов, занимались вопросами финансирования деятельности ячейки и пропагандировали идеологию организации среди заключённых. Помимо этого задержанные мужчины, как полагают следователи, «осуществляли силовое участие при разрешении споров и конфликтов с посторонними лицами».

Преступную группу выявили сотрудники по борьбе с организованной преступностью УМВД России по ХМАО совместно с УФСБ России по Тюменской области и УФСИН России по ХМАО. Подозреваемые задержаны, решается вопрос о мере пресечения.

Как стало известно агентству «Новый День» из собственных источников, ячейка запрещённой организации в Сургуте имеет отношение к криминальному авторитету Намику Бакинскому, брату убитого Гули Бакинского – по всей вероятности, именно он контролировал созданную преступную структуру.

Сургут, Юлия Фролова

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