У губернатора Югры Комаровой выросли зарплата и пенсия

Губернатор Югры Наталья Комарова отчиталась о своих доходах за 2021 год. Согласно декларации, в прошлом году глава округа получила 6 млн 253 тыс. 504 рубля (в том числе пенсия 387 283 руб.)

Доходы Натальи Комаровой за год выросли всего на 261 тыс. 717 рублей (5 млн 991 тыс. 787 рублей в 2020 году, из которых 385 257 рубля составляла пенсия).

В пресс-службе правительства сообщили, что декларационная кампания для чиновников и депутатов Югры закончилась.

Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера предоставили около 8 тыс. человек, в том числе 1 929 госслужащих, 104 главы, 4 751 муниципальный служащий и 1 190 муниципальных депутатов.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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