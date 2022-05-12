В Югре обнаружен очаг африканской чумы

В Нягани зафиксирован вирус африканской чумы. Специалисты ветеринарного центра нашли его в одном из личных подсобных хозяйств.
По словам главы города Ивана Ямашева, работа по недопущению распространения вируса уже начата, в первую очередь это организация ограждения территории.
В ветслужбе ХМАО добавили, что в границы эпизоотического очага вошли семь крестьянско-фермерских хозяйств. Там проводятся дезинфекция и отчуждение свиней.
В правительстве Югры напоминают, что африканская чума свиней поражает только домашних свиней и диких кабанов, но не представляет угрозы для человека и других видов сельскохозяйственных животных.
«При возникновении заболевания все свиньи и произведенная животноводческая продукция подлежат изъятию и уничтожению в установленном порядке. Владельцы животных будут предупреждены об этом в письменном виде», – сообщили в окружном правительстве.
Нягань, Ольга Федорова
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