Жителя Югры судят за спаивание подростков

Житель югорского поселка Березово систематически спаивал несовершеннолетних односельчан.

26-летний мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.151 УК РФ – он несколько месяцев подряд вовлекал местную жительницу в распитие алкогольных напитков. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

При этом ранее обвиняемый был привлечен к административной ответственности за вовлечение подростков в употребление спиртного.

«За совершение указанного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет», – сообщили в прокуратуре ХМАО.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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