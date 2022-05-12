Администрацию Югорска возглавил депутат Алексей Харлов

Новым главой Югорска стал Алексей Харлов. Такое решение приняли депутаты 12 мая 2022 года. Об этом сообщается в официальном аккаунте администрации города «Вконтакте». Г-н Харлов является председателем местной думы.

«По итогам собеседования комиссия приняла решение представить в думу Югорска для отбора на должность главы города 3 кандидатов: Алексея Харлова, Романа Ефимова и Артема Аминова. На заседании думы города, после заслушивания представленных кандидатов, депутаты избрали главу города Югорска. 15 голосов было отдано Алексею Харлову, 5 голосов – Артёму Аминову», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Там же процитировали нового градоначальника: «Я, как и многие из вас, хочу видеть наш город комфортным и удобным для проживания. Хочу, чтобы молодёжь могла реализовать здесь свои возможности, способности и таланты. Здесь жить нам, нашим детям и внукам. Мой принцип – честная и открытая работа».

Прежний глава города Андрей Бородкин ушёл с поста в конце марта 2022 года.

Югорск, Наталья Ефремова

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