Власти Югры обвинили Курган и Тюмень в задымлении округа

Власти Югры сообщают, что дымка и запах гари пришли в округ из соседних регионов, где бушуют пожары.

«В отдельных районах Югры с 11 мая наблюдается дымка, запах гари в воздухе. Сегодня, 12 мая, дымка появилась и в окружной столице. При этом по данным Базы авиационной и наземной охраны лесов на 9 утра действующих лесных и ландшафтных пожаров в регионе не зафиксировано», – заявили чиновники.



Специалисты Департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО уточнили, что задымление перенесено воздушными массами из южных регионов – Омской, Курганской и Тюменской областях, где сейчас ведется активное тушение природных возгораний.



По состоянию на 15:00 12 мая сотрудниками Авиабазы в Югре ликвидировано три лесных пожара площадью 26 га и 14 ландшафтных (пойменных) возгораний площадью 2 453 га.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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