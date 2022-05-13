Сургут и Нягань получат федеральный кредит на коммуналку

ХМАО получит инфраструктурный кредит от правительства РФ на коммунальные объекты в двух городах. Это очистные сооружения, промышленная площадка в Нягани и инфраструктуру научно-технологического центра в Сургуте (НТЦ). Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Общая сумма кредита – 2,91 млрд рублей.

«Всего сегодня мы вынесли на рассмотрение 20 новых инфраструктурных проектов от 12 регионов с финансированием путём использования ИБК в объёме 27,5 млрд рублей. Средства будут предоставлены в рамках дополнительных лимитов. Прошу регионы как можно активнее осваивать выделенные деньги», – сказал вице-премьер Марат Хуснуллин, которого цитируют на сайте федерального правительства.

Как сообщал «СургутинформТВ», на территории НТЦ разместится центр высоких биомедицинских технологий. Это комплекс, который будет включать в себя лаборатории по исследованию генома человека. Также в центре появится технопарк, университет, и ряд других объектов научной направленности. Всего на территории НТЦ планируется построить 700 тысяч квадратных метров площадей разного назначения, в том числе и жильё.

Ханты-Мансийск, Наталья Ефремова

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