В Югре пенсионерка выпала из автобуса и сломала ногу

В Урае транспортное предприятие выплатит пенсионерке 200 тыс. рублей за травму, полученную в автобусе.

Водитель начал закрывать двери раньше времени, когда еще не все пассажиры вышли из салона, из-за этого 74-летняя женщина выпала на остановочный комплекс и сломала лодыжку.

«С целью защиты прав пожилой женщины прокурор Урая обратился в суд с исковым заявлением о компенсации морального вреда к владельцу автобуса. Судом требования прокурора удовлетворены», – сообщили в прокуратуре ХМАО.

Урай, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»