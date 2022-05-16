В Югре пенсионерка выпала из автобуса и сломала ногу

В Урае транспортное предприятие выплатит пенсионерке 200 тыс. рублей за травму, полученную в автобусе.
Водитель начал закрывать двери раньше времени, когда еще не все пассажиры вышли из салона, из-за этого 74-летняя женщина выпала на остановочный комплекс и сломала лодыжку.
«С целью защиты прав пожилой женщины прокурор Урая обратился в суд с исковым заявлением о компенсации морального вреда к владельцу автобуса. Судом требования прокурора удовлетворены», – сообщили в прокуратуре ХМАО.
Урай, Ольга Федорова
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