Власти Югры дали деньги из резервного фонда на ремонт аэропорта

В Югре отремонтируют взлетно-посадочную полосу аэропорта в поселке Березово (филиал ОАО «Аэропорт Сургут»). Работы проведет АО «ГК Северавтодор», с ним, как с единственным подрядчиком, власти округа заключают договор на сумму 34 млн 199 тыс. 140 рублей. Источник финансового обеспечения – бюджетные ассигнования из резервного фонда правительства ХМАО.

«Северавтодор» обязан исполнить обязательства по госконтракту полном объеме без привлечения третьих лиц», – говорится в распоряжении окружного правительства.

Напомним, авиационный транспорт в Березово является единственным гарантом надежной транспортной связи между населенными пунктами района и крупными городами региона в период весенней и осенней распутицы.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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