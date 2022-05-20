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NewDayNews.ru

Пятница, 20 мая 2022, 15:25 мск

Новости Югра

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Массаж и психолог: в Югре ввели бесплатный курс реабилитации для участников военной операции на Украине

Власти Югры ввели новую меру поддержки для участников спецоперации на Украине. Военным будут предоставлять курс социальной реабилитации в комплексных центрах социального обслуживания населения. Продолжительность – 21 день. Об этом сегодня сообщила в официальном телеграм-канале губернатор ХМАО Наталья Комарова.

«С учётом медицинских показаний данной категории граждан будут предоставлены услуги оздоровительной направленности: лечебная физкультура, массаж, посещение сенсорной комнаты (нормализация психоэмоционального состояния), фитотерапия, индивидуальные занятия с психологом», – уточнил собеседник ТАСС в департаменте социального развития Югры.

Новые льготы начинают действовать уже сегодня.

Ханты-Мансийск, Наталья Ефремова

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