Счётная палата Югры нашла нарушения в мэрии Ханты-Мансийска, медучреждении и колледже

Счётная палата Югры нашла многочисленные нарушения в медицинских учреждениях, мэрии столицы округа и других структурах в 1 квартале 2022 года. По результатам проверок выявлены нарушения и недостатки на сумму 3,3 млрд рублей. Об этом сообщается в отчёте структуры по итогам 1 квартала 2022 года.

Проверка в «Югорском политехническом колледже»

Аудиторы выяснили, что учебное заведение предоставило завышенные данные о питании студентов в 2020 году, нарушало нормативы, предоставляло студентам комнаты в общежитии из расчёта менее 6 кв.м. на человека. Также студенты невовремя платили за комнаты. Кроме того, колледж зря потратил более 7 млн рублей, оплатив услуги, которые должны предоставлять сотрудники учреждения. Найдены и другие нарушения.

После проверки к дисциплинарной ответственности привлечены два должностных лица колледжа.

Проверка на станции переливания крови

Тут аудиторы посчитали неправомерным расходование 767,2 тыс. рублей на выплаты сотрудникам. В том числе выплаты работникам 593 тыс. рублей, исполняющим обязанности старшего фельдшера– лаборанта, старшего медицинского лабораторного техника в отсутствие в штатном расписании таких должностей, выплаты главврачу 173,6 тыс. рублей в отсутствие приказа Департамента здравоохранения, устанавливающего конкретный размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы на 2021 год. Нарушения также нашли при начислении квартальной премии работникам: не учитывалось фактически отработанное ими время в праздничные и выходные дни, в результате чего недоначислено 151 работнику 115,9 тыс. рублей.

Проверка «Юграмегаспорт»

Аудиторы посчитали, что учреждение не имело права направлять остатки субсидии (которая давалась на проведение Всемирной шахматной Олимпиады в Ханты-Мансийске) – 13,9 млн рублей – на оплату монтажа и оборудования на 4 объектах, не планировавшихся к использованию при проведении шахматной Олимпиады.

Также «Юграмегаспорт» не предоставила отчёты в Депспорт Югры о субсидии на иные цели за три квартала проверенного периода. Были и другие нарушения.

По результатам проверки директору Депспорта Югры автономного округа, директору учреждения направлены представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений.

Проверка мэрии Ханты-Мансийска

Аудиторы обнаружили, что Депобразования Югры совместно с администрацией Ханты-Мансийска не провели публичный технологический и ценовой аудит в отношении 3 объектов капстроительства, сметная стоимость которых увеличилась и превысила 900 млн рублей по каждому объекту. Что это за объекты – в отчёте СП не говорится. Депобразования Югры предоставил субсидию городу без утверждённой проектной документации на строительство и реконструкцию 3 объектов капстроительства в 348 млн 526 тыс. рублей.

Кроме того, МКУ «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» звысил начальные максимальные цены контрактов на выполнение работ по строительству объекта на общую сумму более 4 млн рублей.

Также город выделил средства на ремонт 12 автомобильных дорог – 119,8 млн рублей без проведения проверки оценки технического состояния этих трасс.

В адрес главы города Ханты-Мансийска направлено представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений по результатам проверки.

Ханты-Мансийск, Наталья Ефремова

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